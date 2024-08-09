SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?

SPK, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. SASA yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz onayıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 800 lotu olacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri duyuracak.

SASA'DAN BEDELSİZ ONAYI AÇIKLAMASI

Şirketten bugün (9 Ağustos) bedelsiz onayıyla ilgili şu açıklama yapıldı: Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır.