Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket

Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden savaş ve ABD'deki siyasi değişim, Avrupa'daki hükümetlerin savunma harcamalarını daha fazla artırmaya teşvik etmesi, savunma şirketi hisselerine yarıyor. Satışları geçen yıl yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon avroya çıkartan Rheinmetall, satışlarının bu yıl yüzde 25 ila yüzde 30 artmasını bekliyor.

Rheinmetall'ın bakiye siparişleri toplamı ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar avro ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa silah endüstrisi için bir dönüm noktası oldu. Rheinmetall, NATO müttefiki olan devletlerin Gayrisafi Yurt içi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'ine savunma bütçesine ayırmasının 2030'a kadar şirket için 400 milyar avroya kadar bir gelir getirmesini bekliyor.

AVRUPA GENELİNDE ARTTI

Savunma hisseleri Avrupa genelinde ABD'nin baskısı ve politika değişiklikleri nedeniyle kıtanın askeri harcamaları artırma çabalarının etkisiyle son haftalarda hızla arttı. Rheinmetall hisseleri de en çok değer kazananlardan. Şirketin yıl başından bu yana değeri iki katından fazla arttı ve Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısından bu yana 12 kattan fazla arttı.

Öte yandan Newsweek'in haberine göre Alman savunma devi, Volkswagen'in yakında atıl kalacak fabrikalarından birini satın almayı düşünüyor ve mevcut otomotiv altyapısını askeri üretim için yeniden kullanmanın yollarını araştırıyor.

- 800 milyar avroluk savunma harcamaları

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırmasını amaçlayan "Rearm Europe" planını duyurmuştu.

Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, Alman Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) güçlendirmek için kamu borçlanmasında borç frenini değiştirmek istiyor.