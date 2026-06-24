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Savunma ve çip hisseleri Avrupa piyasalarını sarstı

Avrupa borsaları, teknoloji hisselerinde artan küresel satış baskısı ve Almanya’da savunma sanayisine yönelik sert düşüşlerin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Özellikle F-126 tipi fırkateyn planının iptali sonrası savunma hisselerinde yaşanan sert kayıplar dikkat çekti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Savunma ve çip hisseleri Avrupa piyasalarını sarstı

Avrupa borsaları, teknoloji sektöründeki küresel satış baskısı ve Almanya’dan gelen savunma sanayisi kaynaklı şok gelişmelerin etkisiyle günü karışık bir seyirle kapattı. Yatırımcıların çip ve yapay zeka şirketlerine ilişkin bilanço beklentileri ile savunma hisselerindeki sert hareketler piyasaların genel görünümünü belirledi.

Avrupa borsalarında dalgalı kapanış

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 artarak 635,16 puana ulaşırken, bölge endekslerinde ayrışma yaşandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 8.385,49 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 10.461,63 puana çıktı. Buna karşılık İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,74 düşüşle 51.638,94 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise endeks ağırlığı yüksek olan savunma sanayisi hisselerindeki sert düşüş ve ABD'li mikroçip üreticisi Micron'un açıklanacak bilançosu öncesi artan gerilimle yüzde 0,62 azalarak 24.740,36 puana geriledi.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,19 azalışla 1,1736 seviyesinden işlem gördü.

F-126 iptali piyasaları vurdu, Alman savunma hisseleri çakıldı

Analistler, çip şirketleri Broadcom ve Nvidia'daki gelişmeleri takip eden piyasalarda, yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki yüksek değerlemelerin yatırımcılarda kararsızlık oluşturduğunu belirtiyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Hollandalı Damen tersanesiyle yaşanan sorunların ardından F-126 tipi fırkateyn planlarını kesin olarak iptal ettiğini açıklaması Alman borsasını sarstı.

Siparişi Damen yerine TKMS'ye (ThyssenKrupp Marine Systems) kaydırma kararı, savunma hisselerinde sert hareketlere neden oldu. Kararın ardından TKMS hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Buna karşın Rheinmetall hisseleri, projenin iptali ve Damen'in siparişini devralma planının suya düşmesiyle yüzde 19'a yakın değer kaybederek son 30 yılın en büyük günlük düşüşüne imza attı. Savunma sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlerden şanzıman üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 7, Hensoldt'un hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Almanya verileri sınırlı iyimserlik sundu

Öte yandan, Almanya'da ekonomik büyüme tahminlerinin art arda aşağı yönlü revize edilmesinin ardından, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi haziranda 85,0 puandan 85,6 puana yükselerek üst üste ikinci ayda da toparlanma sinyali verdi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin küresel siyasi durumun yumuşamasını ümit ettiğini ve şirketlerin gelecek dönem vizyonlarında karamsarlığın azaldığını vurguladı.

Etiketler
teknoloji hisseleri avrupa Avrupa Borsaları borsa hisse savunma hisseleri
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