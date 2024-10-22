Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı

Seğmen Kardeşler'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 22.10.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin ürettiği ürünlerin ve geliştirmekte olduğu yeni ürün gruplarının Körfez ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtımının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla:

1- Şirketimizin %100 oranda iştirak edeceği Dubai merkezli bir bağlı ortaklık kurulmasına,

2- Dubai'de kurulacak bağlı ortaklığımız bünyesinde depo alanı kiralanmasına,

3- Bölge satış, pazarlama, dağıtım ekibinin oluşturulmasına,

4- Sözkonusu işlemlerin yürütülmesi için yönetim kurulu üyesi Serdar ÖZCANLI'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kurulacak bağlı ortaklık bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle mevcut durumda aktif ve düzenli ihracat yaptığımız 4 ülkede (Dubai, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman) satış potansiyelimizi geliştirmeyi, bunun yanısıra Kuveyt ve Katar ülkelerine ürünlerimizi zincir marketler ve ev dışı tüketim noktalarına dağıtmayı hedeflemekteyiz. Yatırımcılarımız süreç hakkında gelişme oldukça bilgilendirilecektir.