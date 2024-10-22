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Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) bugün (22 Ekim) KAP'a Körfez ülkelerine satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla Dubai merkezli şirket kurulması, depo kiralanması ve satış ekibi oluşturulmasına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

22 Ekim 2024 | 12:43
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı

Seğmen Kardeşler'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 22.10.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Şirketimizin ürettiği ürünlerin ve geliştirmekte olduğu yeni ürün gruplarının Körfez ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtımının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla:

1- Şirketimizin %100 oranda iştirak edeceği Dubai merkezli bir bağlı ortaklık kurulmasına,
2- Dubai'de kurulacak bağlı ortaklığımız bünyesinde depo alanı kiralanmasına,
3- Bölge satış, pazarlama, dağıtım ekibinin oluşturulmasına,
4- Sözkonusu işlemlerin yürütülmesi için yönetim kurulu üyesi Serdar ÖZCANLI'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kurulacak bağlı ortaklık bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle mevcut durumda aktif ve düzenli ihracat yaptığımız 4 ülkede (Dubai, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman) satış potansiyelimizi geliştirmeyi, bunun yanısıra Kuveyt ve Katar ülkelerine ürünlerimizi zincir marketler ve ev dışı tüketim noktalarına dağıtmayı hedeflemekteyiz. Yatırımcılarımız süreç hakkında gelişme oldukça bilgilendirilecektir.

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Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
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Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
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İLERİ
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