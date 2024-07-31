Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu

Şeker Yatırım, bilanço analizinde "Garanti BBVA 2Ç24 solo finansal sonuçlarında beklentilerin oldukça üzerinde 22,522 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel: %1 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 18,392 milyon TL olan tahminimizin ve 19,362 milyon TL olan piyasa beklentisinin %22 ve %16 üzerinde gerçekleşti. Bankanın 6 aylıkkarı 44,839 milyon TL olup yıllık bazda da %31 oranında kuvvetli artmıştır. (AKBNK: %22 düşüş). Ortalama özkaynak karlılığı 3A24’deki %35,9’dan %34,3 seviyesine gerilemiştir (AKBNK: %22,4) ve bütçe beklentisi orta %30 seviyesi ile uyumludur. Net faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri, ticari zarar ve diğer bankacılık gelirleri beklentimizden iyi gelmiştir. Kredi karşılıkları ise negatif sürpriz yaparak beklentimizden yüksek gerçekleşmiştir. Banka 2024 yılı bütçe beklentilerinde değişiklik yapmamıştır" diyor.

Analizde "2024-2027 net kar tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar sebebiyle 114 TL olan hedef fiyatımızı 138,3 TL olarak güncelliyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %17 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 2024 yılında %49,6 kar artışı modelliyoruz. Hisse 2025T 2,7x F/K ve 0,95x F/DD çarpanlarıyla (Benzerlerine göre %15 primli) ve %40,2 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir" yorumu var. Analizin tamamı için tıklayın

Not: Matriks Haberler / Şeker Yatırım

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.