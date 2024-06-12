Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı

Şirketten dün KAP'a yapılan bildirimde Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihinin 13 Haziran 2024 olacağı belirtilerek bedelli sermaye artırımına ilişkin şu bilgiler verildi.
- Bankamızın 1.860.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 640.000.000 Türk Lirası arttırılarak 2.500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 07.06.2024 tarihinde onaylanmış ve onaylı İzahname 10.06.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştı.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 13.06.2024 ile 27.06.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup mevcut ortakların %34,41 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.
- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları Merkezi Kayıt Sistemi'nde yetkili kuruluşlar nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay alma tutarını, aşağıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı süresi içerisinde tam ve nakit olarak Aracı Kurum/Kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
- Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri tahsil edildikçe, Şekerbank Küçükesat Şubesi TR180005900990130099086314 IBAN numaralı ŞEKERBANK T.A.Ş.'ye ait özel banka hesaba yatırılacaktır.
- Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra BİAŞ'ta birincil piyasada satışı yapılan payların takası (T+2) gün, Takas ve Saklama Bankası A.Ş./ MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.
- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar, bu haklarını yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabileceklerdir.
- Rüçhan hakkı kupon pazarı açılış günü; rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanım süresinin sonundan önceki 5. iş günüdür.
- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca, hak kullanımı işlemin yapıldığı gün içerisinde teslim edilecektir.
- Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan ‘'Borsada Satış'' yöntemi kullanılacak ve paylar nominal değerinin altında olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan iki iş günü süresince satışa sunulacaktır. Bu işlemler sonrasında satılamayan payların bulunması halinde ise bu paylar altı iş günü içinde iptal ettirilecektir.