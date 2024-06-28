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Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor

Şekerbank'dan dün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06’sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding’e devrine ilişkin sürecin başladığı duyuruldu.

28 Haziran 2024 | 05:31
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 05:32
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor

Şekerbank T.A.Ş.'den dün (27 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde hisse devri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır.

İLBAK HOLDİNG HAKKINDA

İlbak Holding maden, pazarlama iletişimi, medya, turizm, baskı hizmetleri, gayrimenkul geliştirme ve hızlı tüketim gıda sektörlerinde farklı şirketleriyle faaliyet gösteriyor

 

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Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
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