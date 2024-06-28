Şekerbank T.A.Ş.'den dün (27 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde hisse devri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı: Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır.

İLBAK HOLDİNG HAKKINDA

İlbak Holding maden, pazarlama iletişimi, medya, turizm, baskı hizmetleri, gayrimenkul geliştirme ve hızlı tüketim gıda sektörlerinde farklı şirketleriyle faaliyet gösteriyor



