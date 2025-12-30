Aralık ayında ekonomiye güven aynı kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Aralık ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini aldı.
Ayrıca, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 olarak kaydedildi.