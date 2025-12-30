Rekor sonrası gümüşte düşüş yaşandı: Nedeni ne? 1 yorum var

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaşanan düşüşlerin özellikle Londra Metal Borsası'nda teminat tutarları üzerinde alınan kararlarla ilgili olabileceğini belirterek, teminat tutarlarının artıldığını belirtti.

Ergezen, buna benzer gelişmelerle daha önce de karşılaşıldığını belirterek, "O zaman gümüş fiyatlarında yüzde 10'a varan düşüşler görmüştük, şimdi yine benzer bir hareket bekleniyorduk aslında. Karar sonrası teminat tamamlama ve pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi nedeniyle kar satışları gelecekti. Onun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Diğer taraftan gümüşün ons fiyatında çok hızlı bir yükseliş gerçekleştiğine dikkati çeken Ergezen, bu yükselişle beraber teknik anlamda da düzeltme istediğinin de oluştuğuna işaret etti.