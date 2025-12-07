ARA
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi açıklandı: Bir ilk var

Ekonomist Dergisi’nin üç büyük kent dışında Türkiye’deki üretimin nabzını tutan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması bu yıl 22’nci yaşına girdi. İlk kez 2004’te yayınlanan araştırma, 2000’lerin başında ‘Anadolu Kaplanları’ diye tanımlanan, sonraki yıllarda ise Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran Anadolu kentlerindeki şirketleri mercek altına alıyor.


TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN eduran@ekonomist.com.tr

Anadolu 500 listesinde, bu yıl tarihinde ilk kez ilk iki sırayı aynı holdinge bağlı şirketler paylaştı. Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik, dokuz kez üst üste olmak üzere toplam 10’uncu kez listenin zirvesine otururken, ikinci sırada ise Tosyalı Demir Çelik yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki şirket ise önceki yıl dördüncü sırada yer alan Tiryaki Agro oldu.

Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon ve artan maliyetler, 2024 yılında Anadolu 500 şirketlerinin kârlılığına ağır darbe vurdu. Anadolu 500’ün toplam cirosu önceki yıla göre yüzde 41,6 artışla 3 trilyon 850 milyar TL’ye çıktı. Buna karşın aynı dönemde vergi öncesi kârlılık ise yüzde 33,7 azalışla 37 milyar TL’ye geriledi.

2024 yılında Anadolu 500 şirketlerinin ihracat ve istihdamında da gerileme yaşandı. Anadolu 500’ün toplam istihdamı yüzde 5,9 düştü ve 268 bin 622’ye geriledi. Bu dönemde ihracat gelirleri ise yüzde 1,7 azaldı ve 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Anadolu 500 şirketlerinin Türkiye ihracatı içerisindeki payı ise yüzde 8,1’den yüzde 7,8’e düştü.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2024 yılı verileriyle hazırlanan listede Tosçelik, zirvedeki yerini yine korudu ve 2013’ten bu yana 10’uncu kez liderlik koltuğuna oturdu. Bu yıl Anadolu 500 tarihinde bir ilk yaşandı ve listenin ilk iki sırasını aynı holdingin iştirakleri paylaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz

