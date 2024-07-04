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Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün genel kurulda onaylanan kar payı kararını KAP'a bildirdi.

04 Temmuz 2024 | 15:44
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu

Sinpaş'tan bugün (4 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel kurulun kar payı kararı şöyle duyuruldu: Şirketimiz Yönetim Kurulunun, ekonomik konjonktür ile döviz kuru ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler nedeniyle riskleri yönetebilmek amacıyla, Şirketimizin projeleri ve yeni yatırımlarına güçlü bir kaynak temeli oluşturmak adına, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususundaki teklifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

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Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
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