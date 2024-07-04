Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu

Sinpaş'tan bugün (4 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada genel kurulun kar payı kararı şöyle duyuruldu: Şirketimiz Yönetim Kurulunun, ekonomik konjonktür ile döviz kuru ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler nedeniyle riskleri yönetebilmek amacıyla, Şirketimizin projeleri ve yeni yatırımlarına güçlü bir kaynak temeli oluşturmak adına, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususundaki teklifi 2023 Yılı Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.