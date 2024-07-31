Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (31 Temmuz)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 31 Temmuz 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 31 Temmuz 2024 tarihinde 46,84 TL - 47,02 TL fiyat aralığından (ortalama 46,95 TL) 1.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 66.778.416 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,18).