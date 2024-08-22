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Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı

Smart Güneş Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün (22 Ağustos) KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin %100 iştiraki şirket ile Bulgaristan Hükümeti arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır" denildi.

22 Ağustos 2024 | 10:24
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı

Smart Güneş'ten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: 

05.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığımız Strateji Raporumuzda belirtilen hedeflerimiz doğrultusunda;
Avrupa'da yapılması planlanan güneş paneli üretim tesisi, hücre üretim tesisi ve GES projeleri için gerekli yatırımlara ve iş birliklerine ilişkin olarak; Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Şirketimizin Bulgaristan'da kurulu %100 iştiraki Smart Solar Technologies AD ile "Güneş paneli ve güneş hücresi üretim fabrikası" öncelikli yatırım projesinin uygulanmasına yönelik bir Mutabakat Zaptı'nı onaylamıştır. Bu belge ile adı geçen iştirakimiz, Bulgaristan ve Avrupa Birliği nezdinde "öncelikli yatırımcı" (Priority Investor) olarak belirlenmiştir.
Bulgaristan otoriteleri tarafından Stara Zagora bölgesinde 3 yıl içinde başlayacak 240.000.000 Bulgar Levası (yaklaşık 122.000.000 Euro) tutarındaki güneş paneli üretim tesisi, güneş hücresi üretim tesisi, Güneş Enerjisi Santrali vb yatırımlar için iştirakimize yatırımlar başladığında ilk etapta 160.000 m2 arazi tahsisi , altyapısı , merkezi arıtma, ana yol bağlantıları sağlayacak ve ayrıca, iştirakimize 2026-2029 yılları arasında toplam yaklaşık 66.000.000 Bulgar Levası (34.000.000 Euro) tutarında hibe niteliğinde yatırıma nakit katkı ödeneği verilecektir. Yatırımlar hayata geçirildikçe Bulgaristan otoriteleri ve Avrupa Birliği'ne ek teşvikler için başvurulması sonrası ek teşvikler alınabilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

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Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
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Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
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