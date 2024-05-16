Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti

Şok Marketler Ticaret A.Ş. bugün (16 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul tarafından onaylanan temettü kararını duyurdu. Buna göre Şok Marketler 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü ödeyecek. 1. taksit net 1,5169646 TL. İkinci taksit ise pay başına net 0,7584822 TL. Şok Marketler yatırımcısı için 1. Taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024. İlk taksit için ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024. KAP bildirimine göre 2. taksit için hak kullanım tarihi 1 Ekim, ödeme tarihi ise 3 Ekim.

ŞOK MARKETLERDEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: