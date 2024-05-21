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SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi

SPK, 11 şirkete 31.12.2023 tarihli finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verdi.

21 Mayıs 2024 | 07:43
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi

KAP'da yer alan bildirimde şöyle denildi: 31.12.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.  (14.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.  (24.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).
- RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.  (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.  (27.05.2024 (dahil) tarihine kadar).
- SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).
- KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.  (27.05.2024 (dahil) tarihine kadar).
- DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).
- AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).

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