SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi

KAP'da yer alan bildirimde şöyle denildi: 31.12.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (14.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. (24.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).

- RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (27.05.2024 (dahil) tarihine kadar).

- SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (04.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (27.05.2024 (dahil) tarihine kadar).

- DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).

- AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (31.05.2024 (dahil) tarihine kadar).