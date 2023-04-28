SPK, BigChefs'in (Büyük Şefler Gıda) halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dün akşam yayımlanan bültenine göre BigChefs ve NumNum gibi zincir restoranların sahibi Büyük Şefler Gıda'nın halka arzına onay geldi.

Bültene göre Taxim Capital'in de hissedar olduğu şirkette halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Halka arz fiyatı hisse başına 22,5 lira olarak belirlendi.



SPK bülteninde şu bilgiler yer aldı:

(1) LuxChefs S.a.r.l.’nin sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli, Gamze Hatice CİZRELİ’nin sahip olduğu 3.500.000 TL ve Fethi Saruhan TAN’ın sahip olduğu 3.500.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilmektedir.

(2) Fazla talep gelmesi halinde LuxChefs S.a.r.l.’nin 3.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

(3) 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.