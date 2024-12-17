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SPK bir şirketin bedelli sermaye artırımı başvurusunu reddetti

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den (ATLAS) dün (16 Aralık) KAP'a bedelli sermaye artırımı başvurusunun kurul tarafından olumsuz karşılanması hakkında açıklama yapıldı.

17 Aralık 2024 | 04:50
Son Güncellenme: 17 Aralık 2024 | 04:52
SPK bir şirketin bedelli sermaye artırımı başvurusunu reddetti

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: 

Şirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 240.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 60.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 120.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle 15.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu. 
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2024 tarihli E-12233903-335.04.04-64525 sayılı yazısı ile , Kurul Karar Organı'nın i-SPK.48.3.b (10.12.2020 tarih ve 76/1519 s.k) sayılı ilke kararı ile "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Bedelli Sermaye Artırımı Başvurularının Kurul Tarafından Değerlendirmeye Alınması İçin Belirlenen Kriterler" bölümünde belirtilen nispi getiri kriterlerini sağlayamayacağı yönündeki tespitler neticesinde Kurul tarafından olumsuz karşılanmasına karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir. 
 

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SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
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Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
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İLERİ
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