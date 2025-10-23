ARA
DOLAR
42,06
0,00%
DOLAR
EURO
48,85
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5578,94
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
10608,26
0,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KASKİ 47 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş. tarafından 2025 yılı personel alımına ilişkin önemli bir duyuru yapıldı. Kurum, toplam 47 personel istihdamı yapacak. İşte başvuru tarihleri ve şartları


KASKİ 47 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş., 2025 yılı personel alımı için önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre, KASKİ bünyesinde toplam 47 kişilik personel alımı yapılacaktır. İstihdam edilecek pozisyonların dağılımı şu şekilde:

KASKİ personel alımı kadro dağılımı 

Daimi kadrolarda istihdam edilecek 45 kişilik kontenjan şu pozisyonları kapsıyor:

  • Makine Teknisyeni, Mekanik Ustası, Operatör
  • Elektrik Teknisyeni, Elektrikçi, Elektrik Ustası
  • Laboratuvar Görevlisi (Kimya/Biyokimya mezunu)
  • Bilgisayar Mühendisiİnşaat MühendisiÇevre Mühendisi
  • SCADA OperatörüElektrik – Mekanik – Otomasyon Teknisyenleri
  • Beden İşçisi

Geçici kadrolarda ise:

  • 1 Kadın Büro Personeli (Lisans mezunu, Office bilgisi olan)
  • 1 Erkek Topograf Yardımcısı (Lise mezunu, inşaat tecrübesi olan)

KASKİ personel alımı başvuru tarihleri 

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş. tarafından yayımlanan personel alım ilanına ilişkin başvuru detayları ve kurallar şu şekilde:

Başvuru DetayıBilgi
Başvuru Tarihleri21 - 25 Ekim 2025
Başvuru Adresiwww.maraskaski.gov.tr
Başvuru YöntemiSadece online başvuru kabul edilecektir.
Önemli KuralHer aday, yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş. alım ilanında, adaylarda aranan genel başvuru şartları ve öncelik kriterleri şunlardır:

Şart KategorisiGereklilik
VatandaşlıkTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İkametgahKahramanmaraş ili veya ilgili ilçelerde ikamet ediyor olmak.
Yaş Sınırı (Erkek Adaylar)40 yaşını geçmemiş olmak.
Sağlık DurumuSağlık sorunu bulunmamak.
Hukuki DurumKamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması.
Eğitim/Belgeİlgili pozisyonun gerektirdiği eğitim ve belgelere sahip olmak.
Öncelik KriteriElektrik pozisyonlarına başvuranlar için EKAT belgesine sahip olanların öncelikli olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL