KASKİ 47 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş., 2025 yılı personel alımı için önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre, KASKİ bünyesinde toplam 47 kişilik personel alımı yapılacaktır. İstihdam edilecek pozisyonların dağılımı şu şekilde:

KASKİ personel alımı kadro dağılımı

Daimi kadrolarda istihdam edilecek 45 kişilik kontenjan şu pozisyonları kapsıyor:

Makine Teknisyeni , Mekanik Ustası, Operatör

, Mekanik Ustası, Operatör Elektrik Teknisyeni , Elektrikçi, Elektrik Ustası

, Elektrikçi, Elektrik Ustası Laboratuvar Görevlisi (Kimya/Biyokimya mezunu)

Bilgisayar Mühendisi , İnşaat Mühendisi , Çevre Mühendisi

, , SCADA Operatörü , Elektrik – Mekanik – Otomasyon Teknisyenleri

, Beden İşçisi

Geçici kadrolarda ise:

1 Kadın Büro Personeli (Lisans mezunu, Office bilgisi olan)

(Lisans mezunu, Office bilgisi olan) 1 Erkek Topograf Yardımcısı (Lise mezunu, inşaat tecrübesi olan)

KASKİ personel alımı başvuru tarihleri

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş. tarafından yayımlanan personel alım ilanına ilişkin başvuru detayları ve kurallar şu şekilde:

Başvuru Detayı Bilgi Başvuru Tarihleri 21 - 25 Ekim 2025 Başvuru Adresi www.maraskaski.gov.tr Başvuru Yöntemi Sadece online başvuru kabul edilecektir. Önemli Kural Her aday, yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Başvuru şartları neler?

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Personel A.Ş. alım ilanında, adaylarda aranan genel başvuru şartları ve öncelik kriterleri şunlardır: