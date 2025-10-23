15 tatil ne zaman? 2026 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında?

MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne, dini ve resmi bayram tatilleri de dahil edilmiştir.

İşte takvimin önemli tatil ve iş günü detayları:

2025-2026 Dini ve Resmi Tatiller

Tatil Türü Tarih Aralığı Not Ramazan Bayramı Tatili 19 - 22 Mart 2026 Bu tarihler, İkinci Dönem Ara Tatili ile çakışmaktadır. (19 Mart Arife, 20-22 Mart Bayram Günleri) Kurban Bayramı Tatili 26 - 30 Mayıs 2026 26 Mayıs Arife (Yarım Gün), 27-30 Mayıs Bayram Günleri.

Resmi Bayramlar:

23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayram günlerinde öğrenciler törenlere katılacaklardır.

Eğitim Süresi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, toplamda 184 iş günü sürecektir.

Planlama, her dönem için birer ara tatil (Kasım ve Mart aylarında) olacak şekilde yapılmıştır.