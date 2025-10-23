ARA
  • 15 tatil ne zaman? 2026 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi kapsamında, birinci dönemin ne zaman sona ereceği ve tatil tarihleri netleşti. Peki 15 tatil ne zaman? 2026 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında?


2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği yarıyıl tatili (15 Tatil/Sömestr) tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle kesinleşti. 

 

 

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili ve ikinci dönemin başlangıç/bitiş tarihleri şöyle:

Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.

İkinci Dönemin Başlangıcı: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaktır.

Eğitim-Öğretim Yılının Tamamlanması: İkinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecektir.

ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri kesinleşti:

DönemBaşlangıçBitişNot
Birinci Dönem Ara Tatili10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 CumaÖğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinden sonra hafta sonu ile birlikte ara tatile girmiş olacaklar.
İkinci Dönem Ara Tatili16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma-

 

 MEB TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne, dini ve resmi bayram tatilleri de dahil edilmiştir.

İşte takvimin önemli tatil ve iş günü detayları:

2025-2026 Dini ve Resmi Tatiller

Tatil TürüTarih AralığıNot
Ramazan Bayramı Tatili19 - 22 Mart 2026Bu tarihler, İkinci Dönem Ara Tatili ile çakışmaktadır. (19 Mart Arife, 20-22 Mart Bayram Günleri)
Kurban Bayramı Tatili26 - 30 Mayıs 202626 Mayıs Arife (Yarım Gün), 27-30 Mayıs Bayram Günleri.

Resmi Bayramlar:

23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayram günlerinde öğrenciler törenlere katılacaklardır.

Eğitim Süresi:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, toplamda 184 iş günü sürecektir.

Planlama, her dönem için birer ara tatil (Kasım ve Mart aylarında) olacak şekilde yapılmıştır.
