15 tatil ne zaman? 2026 yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği yarıyıl tatili (15 Tatil/Sömestr) tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle kesinleşti.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili ve ikinci dönemin başlangıç/bitiş tarihleri şöyle:
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.
İkinci Dönemin Başlangıcı: Öğrenciler, tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaktır.
Eğitim-Öğretim Yılının Tamamlanması: İkinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecektir.
ARA TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri kesinleşti:
|Dönem
|Başlangıç
|Bitiş
|Not
|Birinci Dönem Ara Tatili
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinden sonra hafta sonu ile birlikte ara tatile girmiş olacaklar.
|İkinci Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|-
MEB TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne, dini ve resmi bayram tatilleri de dahil edilmiştir.
İşte takvimin önemli tatil ve iş günü detayları:
2025-2026 Dini ve Resmi Tatiller
|Tatil Türü
|Tarih Aralığı
|Not
|Ramazan Bayramı Tatili
|19 - 22 Mart 2026
|Bu tarihler, İkinci Dönem Ara Tatili ile çakışmaktadır. (19 Mart Arife, 20-22 Mart Bayram Günleri)
|Kurban Bayramı Tatili
|26 - 30 Mayıs 2026
|26 Mayıs Arife (Yarım Gün), 27-30 Mayıs Bayram Günleri.
Resmi Bayramlar:
23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayram günlerinde öğrenciler törenlere katılacaklardır.
Eğitim Süresi:
2025-2026 eğitim öğretim yılı, toplamda 184 iş günü sürecektir.
Planlama, her dönem için birer ara tatil (Kasım ve Mart aylarında) olacak şekilde yapılmıştır.