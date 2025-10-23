Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kaymakam adaylarının merakla beklediği İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) duyurusu yapıldı.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) için başvuru süreci başlamıştır ve detayları şu şekildedir:
Başvuru Tarihleri: Başvurular 23 Ekim 2025 tarihinde başlamış olup, 30 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecektir.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını aşağıdaki üç yöntemden biriyle gerçekleştirebilirler:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): $https://ais.osym.gov.tr](https://ais.osym.gov.tr)
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
ÖSYM Başvuru Merkezleri
Sınava girecek adayların başvuru süresini kaçırmamak ve detaylı bilgi için yayımlanan kılavuzu incelemeleri önem taşımaktadır.
ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2025-Kaymakamlık/2) başvuracak adayların sınav ücreti ödemesine ilişkin detaylar ve önemli uyarılar aşağıdadır:
|Detay
|Bilgi
|Sınav Ücreti
|1.250,00 TL
|Ödeme Tarihleri
|23 - 31 Ekim 2025
|Ödeme Yöntemi
|Kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapılmalıdır.
|Ödeme Kanalı
|ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanı (https://odeme.osym.gov.tr](https://odeme.osym.gov.tr) veya [https://sanalpos.osym.gov.tr](https://sanalpos.osym.gov.tr,)