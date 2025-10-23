Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) için başvuru süreci başlamıştır ve detayları şu şekildedir:

Başvuru Tarihleri: Başvurular 23 Ekim 2025 tarihinde başlamış olup, 30 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecektir.