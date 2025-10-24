ARA
  Hamdi Ulukaya'nın markası Chobani ABD Futbol Federasyonu'yla işbirliğini duyurdu

Hamdi Ulukaya'nın markası Chobani ABD Futbol Federasyonu'yla işbirliğini duyurdu

Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ABD Futbol Federasyonu'yla (U.S. Soccer) işbirliği yaptığını duyurdu.


Son Güncellenme:
Hamdi Ulukaya'nın markası Chobani ABD Futbol Federasyonu'yla işbirliğini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chobani, ABD Futbol Federasyonuyla yaptığı çok yıllı anlaşma kapsamında, federasyonun "Resmi Besleme Ortağı" oldu.

"Hayalleri Besliyoruz" (Feeding the Dream) sloganıyla hayata geçirilen ortaklık, kökleri ve ilhamı Anadolu'ya uzanan bir başarı hikayesinin, dünyanın en büyük spor sahnelerinden birinde zirveye çıkışını simgeliyor.

Chobani ile ABD Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen ortaklık, Chobani'nin genç sporcular için "Chobani Ball Kids" programları, antrenör gelişim girişimleri ve ülke genelindeki gençlik futbol kulüplerine burs sağlayan "Soccer Forward Foundation" gibi sosyal fayda projelerini de kapsıyor.

Şirket bünyesindeki gıda bilimcilerle ABD Futbol Federasyonu'nun gelişim uzmanları antrenörlere beslenme değerleri ve eğitim teknikleri konusunda destek veren bir öğrenme aracı da oluşturulacak.

- Chobani, Arthur M. Blank Ulusal Antreman Merkezi'nin kurucu ortağı rolünü üstleniyor

Ortaklık kapsamında Chobani, ABD Futbol Federasyonu'nun tüm milli takımlarını ve teknik birimlerini tek çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nin kurucu ortağı rolünü üstleniyor.

Şirketin gerçekleştirdiği sponsorluğun yanı sıra Chobani'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'ya ait kahve markası La Colombe da ABD Futbol Federasyonu'nun "Resmi Kahve Ortağı" oldu.

Ortaklık dolayısıyla Chobani ve La Colombe ürün denemeleri, reklam filmleri ve uluslararası müsabakalar gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla 125 milyondan fazla ABD'li taraftara ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulukaya, futbol ve gıdanın insanları bir araya getirme gücü gibi sihirli bir ortak noktası olduğunu belirtti.

Ulukaya, "ABD Futbol Federasyonu ile yaptığımız bu işbirliği, sahadaki bir maçtan veya antrenmandan çok daha fazlası. Bu işbirliği potansiyeli beslemek, toplulukları güçlendirmek ve herkesin hayal kurabileceği, bu hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlar bulabileceği bir gelecek yaratmakla ilgili. Birlikte, yerelde başlayıp tüm topluma yayılan ortak bir amaç etrafında harika bir gelecek inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

