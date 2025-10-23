İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları sorgulama

İŞKUR tarafından yürütülen Gençlik Programı'nın başvuru sonuçları, kura çekimi yöntemiyle belirlenmeye devam ediyor. Programın uygulama yetkisi üniversitelerde olduğu için, her üniversite kendi akademik takvimi ve planlaması doğrultusunda noter huzurunda kura çekimi işlemlerini gerçekleştiriyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Bu sürece dair önemli noktalar şunlardır:

Farklı Takvimler: Programın uygulanması üniversitelerin inisiyatifinde olduğu için, her üniversitenin kura çekimi ve sonuç açıklama takvimi birbirinden farklıdır.

Devam Eden Başvurular: Bazı üniversiteler kura çekimlerini tamamlayıp sonuçları açıklarken, bazı üniversitelerde ise başvuru süreçleri halen devam etmektedir.

Takip: Başvuru yapan adayların, sonuçların ne zaman açıklanacağını, kura çekimi tarihlerini ve asil/yedek listelerin duyurulacağı zamanı öğrenmek için başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesindeki (Akademik Takvim veya Duyurular bölümü) bilgileri takip etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını açıklayan üniversiteler şu şekilde;

Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Sonuçları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Çankırı Karatekin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları

Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın