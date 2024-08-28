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  • SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK'nin yeni bülteni yayınlandı. 1 şirketin bedelli ve 2️ şirketin bedelsiz pay ihracı onaylandı. 8️ gerçek kişiye yaklaşık 19️,5️milyon TL idari para cezası verildi.

28 Ağustos 2024 | 23:15
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 23:15
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi

SPK'nin 28 Ağustos tarihli bülteni yayınlandı. Bültende yeni halka arz onayı yok. SPK bültenine göre Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (YESIL) bedelli sermaye artırımına; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (ALGYO) ise bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

İDARİ PARA CEZALARI

SPK'nın açıklamasında ayrıca "Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO, Yeni ticaret ünvanı: Pera Yatırım Holding AŞ/PEHOL) pay
piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 8 kişiye idari para cezaları verildiği belirtildi.

DİĞER KARARLAR

  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Dinçer Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.
  • SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Destek Menkul Değerler AŞ'nin işlem aracılığı, portföy aracılığı ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmasına ve sınırlı saklama hizmeti sunmasına onay verdi.
  • Kurul, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Portföy Yönetimi AŞ'nin 15 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyon 750 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin 15 milyon TL'ye artırılmasına izin verdi.
  • Kuru 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
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GERİ
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