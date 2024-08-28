SPK'nin 28 Ağustos tarihli bülteni yayınlandı. Bültende yeni halka arz onayı yok. SPK bültenine göre Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (YESIL) bedelli sermaye artırımına; Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) ile Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (ALGYO) ise bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

İDARİ PARA CEZALARI

SPK'nın açıklamasında ayrıca "Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEGYO, Yeni ticaret ünvanı: Pera Yatırım Holding AŞ/PEHOL) pay

piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 8 kişiye idari para cezaları verildiği belirtildi.

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