TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım sürerken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Süreci takip eden vatandaşlar, kura tarihine ilişkin detayları araştırıyor. "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte sürece dair tüm merak edilenler…
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
2 TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu mu?
27 Mart 2026 tarihi itibarıyla TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihine ilişkin Bakanlık ya da TOKİ tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarihin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
3 TOKİ İstanbul projesinde kaç konut inşa edilecek?
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun inşa edileceği açıklanmıştı. Ancak, hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
4 TOKİ İstanbul konut teslimleri ne zaman başlayacak?
TOKİ’nin duyurduğu ve milyonlarca hak sahibini ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin takvim netlik kazandı. Konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.
5 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Kura sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak asil ve yedek listeler, vatandaşlar tarafından iki ayrı platformdan kontrol edilebilecek. Sonuçlar TOKİ’nin resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
