SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayımladığı haftalık bültende, Netcad Yazılım ve Akhan Un Fabrikası’nın halka arz başvurularına onay verildiği duyuruldu. Böylece iki şirket daha sermaye piyasalarına açılmaya hazırlanıyor.

Netcad Yazılım

Netcad Yazılım’ın halka arzında, ortaklardan Eurocad S.a.r.l.’a ait 24,5 milyon TL nominal değerli paylar ile Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 3,5 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 28 milyon TL nominal değerli (C) grubu pay satışa sunulacak. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak. 1 TL nominal değerli paylar, 46 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Şirket, halka arz kapsamında 125 milyon TL olan sermayesini bedelli olarak 12 milyon TL artırarak 137 milyon TL’ye çıkaracak.

Akhan Un Fabrikası

SPK’dan onay alan bir diğer şirket Akhan Un Fabrikası’nın halka arzında ise 1 TL nominal değerli paylar 21,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arzda ek pay satışı planlanmazken, yüksek talep gelmesi durumunda ilave satış yapılmayacak. Mevcut sermayesi 218,65 milyon TL olan Akhan Un Fabrikası, halka arzla birlikte bedelli yöntemle 54,7 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bu işlemin ardından şirketin sermayesi 273,35 milyon TL’ye yükselecek.