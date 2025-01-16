SPK'dan 24 kişiye para cezası, 1 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ile Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı. Bültende çok sayıda kişiye verilen cezalar da yer aldı.

SPK, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ (SEKUR) ile İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (INTEM) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda, 6 isme toplamda yaklaşık 3,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ünlü Yatırım Holding AŞ (UNLU) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili 18 kişiye 32,2 milyon lirayı aşan idari para cezası verildi.

Farklı pay piyasalarında ( Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ (SKYMD), Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ (KATMR), Mia Teknoloji AŞ (MIATK), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHRGY), Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (KONKA), Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ (FORTE), Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ (TARKM) Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) ve Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) ) gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak da inceleme sonucunda bir isme 14,9 milyon lira para cezası uygulandı.

) gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak da inceleme sonucunda cezası uygulandı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamındaki incelemeler sonucunda, bir kişiyle ilgili "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması" nedeniyle suç duyurusu yapılmasına karar verildi. (Bülten ve isim listeleri için tıklayın)

