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SPK'dan Anadolu Efes'e onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 13 Haziran tarihli bülteni yayınlandı.

14 Haziran 2025 | 06:21
SPK'dan Anadolu Efes'e onay geldi

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

SPK'dan bedelsiz onayı alan Anadolu Efes, yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için başvurmuştu. Yönetim kurulu, şirketin 592.105.263,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 7'inci maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 10.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 900 oranında (her 1 hisse için 9 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 5.328.947.367,- TL arttırılarak toplam 5.921.052.630,- TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurmuştu. 

Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz tarihini duyuracak. 

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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan Anadolu Efes'e onay geldi
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
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GERİ
İLERİ
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