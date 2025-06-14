SPK'dan Anadolu Efes'e onay geldi

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

SPK'dan bedelsiz onayı alan Anadolu Efes, yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için başvurmuştu. Yönetim kurulu, şirketin 592.105.263,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 7'inci maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 10.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 900 oranında (her 1 hisse için 9 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 5.328.947.367,- TL arttırılarak toplam 5.921.052.630,- TL'ye çıkarılması için SPK'ya başvurmuştu.

Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz tarihini duyuracak.