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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları

SPK'nın dün yayınlanan 19 Eylül tarihli bülteninde 3 şirkete bedelsiz onayı gelmişti.

20 Eylül 2024 | 17:57
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 17:57
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları

Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 3 şirket, oranları ve şirketlerden bugün (20 Eylül) KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

1 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ (AYES) %399,06176

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ (AYES) %399,06176 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.056.400 TL'den %399,06176 oranında artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır" denildi.

2 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi (GEREL) %200

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi (GEREL) %200 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan(emisyon primi) karşılanmak üzere % 200 oranında 160.000.000 TL bedelsiz artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 19.09.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/48 sayılı Sermaye Piyasası bülteninde yayınlanmıştır" denildi.

3 Özerden Ambalaj Sanayi AŞ (OZRDN) %250

Özerden Ambalaj Sanayi AŞ (OZRDN) %250 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama "Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %250 oranında artırılarak 73.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 52.500.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır" denildi.
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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
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