Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 3 şirket, oranları ve şirketlerden bugün (20 Eylül) KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

1 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi AŞ (AYES) %399,06176 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.056.400 TL'den %399,06176 oranında artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır" denildi.

2 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi (GEREL) %200 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan(emisyon primi) karşılanmak üzere % 200 oranında 160.000.000 TL bedelsiz artırılarak 240.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 19.09.2024 tarihinde onaylanmış ve 2024/48 sayılı Sermaye Piyasası bülteninde yayınlanmıştır" denildi.