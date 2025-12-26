Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı son bülteninde, bir şirketin daha ilk halka arzına onay verildiğini duyurdu.

Payları ilk kez halka arz edilecek olan Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin bilgiler şu şekilde:

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında, şirketin 750.000.000 TL olan mevcut sermayesi 870.000.000 TL’ye çıkarılacak ve bu kapsamda 120.000.000 TL nominal değerli pay bedelli sermaye artırımı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Ayrıca mevcut ortak Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait 55.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay da halka arz edilecek.

Toplam 175 milyon adet payın 7,50 TL sabit fiyatla satılmasıyla halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 312,5 milyon TL

Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL