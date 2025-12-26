SPK haftalık bültenine göre; Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ray Sigorta AŞ, Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ, Global Menkul Değerler AŞ ve Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 18 kişiye toplam 2 milyar 28 milyon 461 bin 827 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu tutar, SPK tarihindeki en yüksek toplu idari para cezası olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili 19 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı alan Kurul, bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca 8 kişinin tüm lisanslarını işlem yapma yasağı süresince iptal etti.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 9 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren Kurul, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 3 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.