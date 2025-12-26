Zincir marketlerin pazar günü kapatılması tartışması: 'Ekonomik faaliyetleri daraltır'

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, dün yaptıkları çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde anlaşma sağlamışlardı.

Ancak, bu karara Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF) itiraz geldi. Federasyon, pazar günü zincir marketlerin kapalı olmasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağına ve ekonomik faaliyetleri daraltacağına vurgu yaptı.

"Pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararımız yok"

TAMPF tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zincir marketlerin Pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararımız ya da görüş birliğimiz bulunmadığını kamuoyuna önemle bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ifadeler kullanıldı:

"Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler, haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır."

Bu durum, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyecektir. Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır.

Bu çerçevede, Pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."