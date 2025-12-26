ARA
DOLAR
42,93
0,19%
DOLAR
EURO
50,61
-0,02%
EURO
GRAM ALTIN
6236,83
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
11256,82
-0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde son durum ne oldu?

TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde son durum ne oldu?

Merkez Bankası tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentisi anket sonucuna göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde gerileme görüldü.


TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde son durum ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ait "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.

TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde son durum ne oldu?-1

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Enflasyon beklentilerinde son durum ne oldu?-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL