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SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün (18 Kasım) yayınladığı bültende bir kişi için borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

19 Kasım 2024 | 05:08
SPK’dan bir kişiye 6 ay işlem yasağı kararı

SPK'nın dün yayınladığı bültende şu ifadeler yer aldı: Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 19.11.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
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SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
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