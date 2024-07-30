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SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 30 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

30 Temmuz 2024 | 09:01
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2024 | 09:02
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı

SPK'nin yayımladığı bültende şu ifadeler yer aldı:

"Ceo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 30.07.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
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