Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. SPK'dan 1 şirkete bedelli (Akdeniz Yatırım Holding AŞ), 4 şirkete de bedelsiz sermaye artırımı onayı geldi. İşte bedelsiz onayı alan şirketler ve oranları:



1 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA) / %1000 SPK, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 2 milyar 543 milyon 707 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Coca Cola yüzde 1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz onayıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 1100 lotu olacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri duyuracak.

2 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA) / % 700 SPK, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin 37 milyar 870 milyon 98 bin 826,70 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. SASA yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz onayıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 800 lotu olacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri duyuracak.

3 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GLB, GLBMD) / % 195 SPK, Global Menkul Değerler AŞ'nin 78 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti. Global Menkul Değerler yüzde 195 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu. Bedelsiz onayıyla beraber hesabında 100 lot olan bir yatırımcının bölünme sonrası 295 lotu olacak. Şirket önümüzdeki günlerde bedelsiz sürecine ilişkin tarihleri duyuracak.