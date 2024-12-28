Yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi projelerin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini gerçekleştiren EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.’nin (EgeYapı GYO) halka arzına geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay geldi.

6-7-8 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, “EGEGY” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek ve pay fiyatı 15 Türk Lirası olarak satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. 157 milyon 800 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon TL olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İNANÇ KABADAYI'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

SPK’dan halka arz iznini 26 Aralık 2024 tarihinde aldıklarını söyleyen EgeYapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Bu izinle, halka arz sürecinin ilk adımını atmış olduk. Artık gün sayıyoruz. Portföyümüzde bulunan ve hayata geçireceğimiz projelerimizle birlikte 13 varlığımızla Borsa İstanbul’da yer alacağız. Tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiş, yapımı devam eden ve planlama aşamasında olan projelerimizle dengeli ve sürdürülebilir bir portföyümüz bulunuyor. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını da sağlam mühendislik vizyonumuzla hayata geçireceğimiz modern ve konforlu yaşam alanlarına sahip projelerimize yönlendireceğiz” dedi.