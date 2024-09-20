ARA
DOLAR
34,11
0,24%
DOLAR
EURO
38,10
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
2858,18
0,99%
GRAM ALTIN
BIST 100
9967,64
-0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay

SPK'nın 19 Eylül tarihli bültenine göre kurul Oba Makarna'nın genel kurul kararı olmadan yönetim kurulu kararı ile geri alım yapabilme talebini onayladı.

20 Eylül 2024 | 08:01
Son Güncellenme: 20 Eylül 2024 | 08:49
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay

SPK'nın dünkü bülteninde yer alan kararda, "Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya/Hendek'te bulunan üretim tesisinde 15.09.2024 tarihinde meydana gelen patlama sebebiyle II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım yapılabilmesine ilişkin onay talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

Oba Makarna, şirketin Sakarya'daki fabrikasında meydana gelen; 1 kişininin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı patlama sonrası geri alım programı için SPK'ya başvuru yapmıştı. 17 Eylül'de KAP'a yapılan bildirime göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermişti.

İlgili Haberler
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 tutuklama
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 tutuklama
0
  • ALTIN GRAM - TL 2858,18 0,99%
  • ALTIN ONS 2606,24 0,75%
  • BIST 100 9967,64 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,565 0,659%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35734 0,09476%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,66 0,1841%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1125 0,2414%
  • EURO/DOLAR 1,1156 -0,0506%
  • EURO/TURK LIRASI 38,095 0,1506%
  • STERLIN/DOLAR 1,3295 0,1616%
Borsa Haberleri
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
GERİ
İLERİ
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL