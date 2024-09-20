SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay

SPK'nın dünkü bülteninde yer alan kararda, "Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya/Hendek'te bulunan üretim tesisinde 15.09.2024 tarihinde meydana gelen patlama sebebiyle II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsamında genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım yapılabilmesine ilişkin onay talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

Oba Makarna, şirketin Sakarya'daki fabrikasında meydana gelen; 1 kişininin yaşamını yitirdiği ve 30 kişinin yaralandığı patlama sonrası geri alım programı için SPK'ya başvuru yapmıştı. 17 Eylül'de KAP'a yapılan bildirime göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermişti.