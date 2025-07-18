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SPK'dan onay aldı: Yüzde 100 bedellli, Yüzde 100 bedelsiz

SPK'nın son bültenine göre 4 şirkete sermaye artırımı onayı geldi...

18 Temmuz 2025 | 14:20
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2025 | 14:22
SPK'dan onay aldı: Yüzde 100 bedellli, Yüzde 100 bedelsiz

SPK'nın son bültenine göre sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) de yer alıyor. Şirket bugün SPK onayına ilişkin KAP'a açıklamada bulundu. İşte o bildirim:

Şirketimizin 130.000.000. TL olan ödenmiş sermayesinin, % 100 bedellli, % 100 bedelsiz olmak üzere 390.000.000 TL'ye attırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bilgisi 17.07.2025 tarihli SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.

 

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