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SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'

SPK'nın son bülteni dün yayınlandı. Bültende çeşitli cezalar da yer alıyor.

14 Mart 2025 | 09:18
Son Güncellenme: 14 Mart 2025 | 09:20
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
  • Kurul, pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Investrade Portföy Yönetimi'ne toplamda 986 bin 45 lira para cezası Verdi.

AL TUT TAVSİYESİ VERİP...

  • SPK, çok sayıdaki hissedeki işlemleri için iki kişiye ise 11 milyon 678 bin 310'ar lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak "Sosyal medya platformlarında al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan ilgili payların satılması" gösterildi. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:


12 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Kurul, 12 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasını kararlaştırdı.

24 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Kurul, 5 internet sitesine yönelik sosyal medya hesapları ve uygulamalara erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına da kararlaştırdı. Bülten için tıklayın

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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
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