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SPK'dan 'tüyo ve söylentiyle' yatırıma karşı Şükrü ve Hüseyin'li kamu spotu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımlarını borsada değerlendirenlerin finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek için kamu spotu hazırladı.

24 Mayıs 2024 | 18:16
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2024 | 18:16
SPK'dan 'tüyo ve söylentiyle' yatırıma karşı Şükrü ve Hüseyin'li kamu spotu

SPK'den yapılan açıklamada, kamu spotunun, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizden bu yana finansal bilginin edinilmesinde doğru kanalların kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Finansal teknolojideki hızlı değişim ve dönüşüm, yeni finansal enstrümanların dolaşıma katılması dolayısıyla çok fazla alternatif aracın geliştiği bir ülke konumunda olmamız, ponzi sistemi gibi hususlar da finansal bilginin ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin önemini artırmıştır." ifadesi kullanıldı.

Böylesi bir ortamda finansal okuryazarlık bilincini yükseltmenin temel politika hedeflerinden biri haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kurulumuz tarafından hazırlanan kamu spotunda 'Tüyo, duyum ve söylenti ile yatırım yapanlar kaybetmeye mahkumdur. Bilgiye ve araştırmaya dayalı bilinçli yatırımlar ancak tasarruf sahiplerine kazandıracaktır.' mesajı verilmek istenmiştir."

Çocuklar Duymasın dizisi karakterleri Çaycı Hüseyin ve Şükrü'nün yer aldığı kamu spotu şöyle:

 

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