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  • SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı

SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı

SPK'nın 20 Mart tarihli yeni bülteni yayınlandı. Bültende yeni halka arz yok. Kurul, Rubenis Tekstil'in tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

21 Mart 2025 | 04:50
SPK'dan yeni bülten: 1 sermaye artırımı onayı, 2 işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fiba Holding AŞ, Fina Holding AŞ, Eko Faktoring AŞ, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ ile Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre Kurul, Rubenis Tekstil'in tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca Fiba Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Fina Holding AŞ'nin 2 milyar lira, Eko Faktoring AŞ'nin 180 milyon lira, Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'nin 500 milyon dolar ve Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu kabul etti.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. pay piyasasında 7 Mart 2025-18 Mart 2025 döneminde gerçekleştirilen işlemlerden dolayı 6362 sayılı SPK Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Beylerbeyi Portföy Yönetimi Anonim Şirketine ve 1 kişiye 21 Mart 2025 tarihinden itibaren tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

 

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Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
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SPK'dan geri alımlarla ilgili düzenleme
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