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SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi

SPK'nın bugün yayınladığı (6 Eylül) bültende 3 kişi için 6 ay işlem yasağı kararı yer aldı.

06 Eylül 2024 | 22:02
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi

Bültende paylaşılan bilgi şöyle: Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1
inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine
dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1
sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca;
aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle
geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bülten için tıklayın
 

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