SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi

Bültende paylaşılan bilgi şöyle: Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1

inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine

dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1

sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca;

aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.09.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle

geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bülten için tıklayın

