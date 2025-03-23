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SPK’dan yeni tedbirler: Açığa satış işlemleri yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı.

23 Mart 2025 | 23:52
Son Güncellenme: 24 Mart 2025 | 00:11
SPK’dan yeni tedbirler: Açığa satış işlemleri yasaklandı

Kuruldan yapılan açıklamada, “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar; 

  • Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklandı.
  • Halka açık ortaklıkların pay geri alımları kolaylaştırıldı.
  • Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması sağlandı. 

 

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