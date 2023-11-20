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  • SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı geldi

SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (TDGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

20 Kasım 2023 | 22:12
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SPK'den 8 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı geldi

SPK bülteninde, TDGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Altun Kanat, Emre Kanat, Hüseyin Umut Çalışkan, Murat Tektaş, Mustafa Cem Pehlivan, Nuran Özden, Serdar Gece ve Vedat Orhan Özcan'a yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

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