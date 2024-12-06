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SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı

SPK 5 Aralık tarihli yeni bültenini yayınladı. Bültende açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyuruldu. Bültene göre 2 yeni halka arz geliyor. 2'si bedelsiz 2'si bedelli 4 şirketin sermaye artırımına da onay geldi.

06 Aralık 2024 | 00:50
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 01:05
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

İKİ YENİ HALK ARZ GELİYOR

SPK'nin haftalık bülteninde kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi. Kurul, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

4 ŞİRKETE SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk AŞ (BSOKE): Yüzde 300 / Bedelli
QNB Finansal Kiralama AŞ (QNBFK): Yüzde 100 / Bedelli
Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ (MERIT): Yüzde 1100 / Bedelsiz
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ (TEZOL): 13,63636 / Bedelsiz

PARA CEZALARI

SPK, PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira idari para cezası verdi.

42 İNTERNET SİTESİNE YASAK

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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