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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz

SPK'nın son bültenine göre 2 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı. SPK'dan 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna da onay geldi.

14 Haziran 2024 | 07:08
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz

SPK'dan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 30 lira, Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 14.50 liradan halka arzına onay geldi.

  • Açıklamaya göre Seğmen Kardeşler halka arzında mevcut ortaklardan Reyhan MOLLAOĞLU'na ait 2.000.000 TL nominal değerli, Yusuf SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Emine SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Oya YENER'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Meral YILDIRIM'a ait 2.000.000 TL nominal değerli, Neval ELALDIRSIN'a ait 2.000.000 TL nominal değerli, Nihal ÖZCANLI’ya ait 2.000.000 TL nominal değerli, Ömer SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Gülsen SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Birsen YAKA'ya ait 2.000.000 TL nominal değerli, Beyhan DEĞERLİ'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli ve Ayhan SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.
  • Efor Çay halka arzında ise İbrahim AKKUŞ’a ait 27.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

1 BEDELSİZ ONAYI

Öte yandan SPK Çan2 Termik AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Çan2 Termik A.Ş. yüzde 646,17566 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştu.

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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
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GERİ
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