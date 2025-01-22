ARA
DOLAR
35,65
0,09%
DOLAR
EURO
37,17
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3161,12
0,64%
GRAM ALTIN
BIST 100
10105,37
1,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var

SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.

22 Ocak 2025 | 18:03
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var

SPK ve Borsa İstanbul tarafından telefon dolandırıcılığına ilişkin duyurular yapıldı.

Duyurularda, son günlerde kendisini SPK ve Borsa İstanbul'un yöneticisi, çalışanlarının yakını olarak tanıtıp veya bu kuruluşların yöneticilerinin veya personelinin adını kullanıp, vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan her iki duyuruda da "Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler." ifadelerine yer verildi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3161,12 0,64%
  • ALTIN ONS 2757,72 0,55%
  • BIST 100 10105,37 1,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,603 0,696%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43668 0,20401%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,25 -0,2535%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,6533 0,0887%
  • EURO/DOLAR 1,0417 -0,0274%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1691 0,0586%
  • STERLIN/DOLAR 1,23209 -0,14831%
Borsa Haberleri
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
GERİ
İLERİ
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL