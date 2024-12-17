Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arzı için 12-13 Aralık'ta talep toplanmıştı. Halka arz toplamda 392.596 yatırımcı 28.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmişti. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. payları 18 Aralık'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 118.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 28.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/12/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22 TL baz fiyat, "SMRVA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALK ARZ SONUÇLARI

Şeker Yatırım, halka arz sonuçlarını şöyle açıklamıştı:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzı 12/12/2024– 13/12/2024 tarihleri arasında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’dagerçekleşmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 118.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay ile mevcut ortaklarından ASV Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 616.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş toplam 1,56 katına denk gelen 43.673.153 adet nominal değerli pay karşılığı 396.748 adet emir ile toplam 960.809.366 TL talep toplanmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 392.596 adet yatırımcıya 28.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 391.702 yurtiçi bireysel yatırımcı, 14 yurtiçi kurumsal yatırımcı, 877 yurt dışı bireysel yatırımcı ve 3 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 392.596 yatırımcı 28.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.

