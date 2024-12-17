ARA
DOLAR
34,99
0,15%
DOLAR
EURO
36,75
-0,00%
EURO
GRAM ALTIN
2978,50
-0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9986,62
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) halka arz edilen son şirketlerden. Halka arz büyüklüğü 616.000.000 TL olarak gerçekleşti. SMRVA paylarının borsada işlem göreceği tarih de belli oldu.

17 Aralık 2024 | 09:55
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arzı için 12-13 Aralık'ta talep toplanmıştı. Halka arz toplamda 392.596 yatırımcı 28.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmişti. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. payları 18 Aralık'tan itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 118.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 28.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/12/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 22 TL baz fiyat, "SMRVA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALK ARZ SONUÇLARI

Şeker Yatırım, halka arz sonuçlarını şöyle açıklamıştı:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzı 12/12/2024– 13/12/2024 tarihleri arasında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’dagerçekleşmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 118.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay ile mevcut ortaklarından ASV Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 616.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş toplam 1,56 katına denk gelen 43.673.153 adet nominal değerli pay karşılığı 396.748 adet emir ile toplam 960.809.366 TL talep toplanmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 392.596 adet yatırımcıya 28.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 391.702 yurtiçi bireysel yatırımcı, 14 yurtiçi kurumsal yatırımcı, 877 yurt dışı bireysel yatırımcı ve 3 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 392.596 yatırımcı 28.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2979,65 -0,01%
  • ALTIN ONS 2648,72 -0,16%
  • BIST 100 9966,19 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,046 -0,068%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42874 0,25859%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,31 0,0076%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9884 0,1477%
  • EURO/DOLAR 1,0491 -0,1699%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7429 -0,0222%
  • STERLIN/DOLAR 1,26859 0,02326%
Borsa Haberleri
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL