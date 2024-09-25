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Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a temettü tarihi hakkında açıklama yaptı.

25 Eylül 2024 | 19:50
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay başına brüt 0,4312052 TL, net 0,3880846 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim, ödeme tarihi ise 9 Ekim 2024. Bugün şirketten yapılan açıklamada "27.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı karının dağıtılması yönünde Yönetim Kurulu'muza verilen yetkiye istinaden, 25.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, 2023 yılına ait kar payının 07.10.2024 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Borsada yarın iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
Borsa, kripto vergileri gündemden düştü
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) söylentilere ilişkin açıklama
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
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