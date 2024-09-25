Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay başına brüt 0,4312052 TL, net 0,3880846 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Ekim, ödeme tarihi ise 9 Ekim 2024. Bugün şirketten yapılan açıklamada "27.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı karının dağıtılması yönünde Yönetim Kurulu'muza verilen yetkiye istinaden, 25.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, 2023 yılına ait kar payının 07.10.2024 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir" denildi.