Swap ve komisyon düzenlemelerinin bankalara etkisi - Ekonomist

Swap ve komisyon düzenlemelerinin bankalara etkisi
Geçen hafta bankacılık sektörüne ilişkin iki hamle, piyasaları hareketlendirdi.
İlk önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri bazı işlemlerde sınırlamaya gitti.
Para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılması kararı alındı.
İkinci olarak ise işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla BDDK bireysel müşterilerden ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.
Ücret, masraf ve komisyonların sayısı, ticari müşterilerde 2 bin 400’den 51 adede indirildi.
BDDK’nin 2014’te 20 ile sınırlandırdığı finansal tüketicilerden yani bireysel müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16’ya düşürüldü.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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